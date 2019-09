Ciculația în capitală și amplasamentul echipajelor Radar pe drumurile naționale

08:30

1. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 2. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Centru: șos. Hîncești 178-202, str. Miciurin 36, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor str. Alexandru cel Bun 21-69, 30-62, 999, Armenească 65-73, 96-100, Columna 72, 72A, 72/3, 76, 101, Habad Liubavici 5, 6, 8, 12, 14, M. Emnescu 61-63, 68-70, Octavian Goga 1-19, 2-14, Rabbi Țirilson 4, 6, Vasile Alecsandri 88-92, 117, 131-137, 9990 , în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Schinoasa-Deal 51, 61-87, 56-90, Sihastrului 79C parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Transnistria 6, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Dm. Rîșcanu 8 , în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Andrei Doga 25 , în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Mircești 44, 46 , în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 7. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. 60 Ani ai Biruinţei, Alba Iulia, Alexandru Lăpuşneanu, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Barbu Lăutaru, Biruinţei, Bogdan Voievod, Buna Vestire, Burebista, Calea Basarabiei, Chişinăului, Chişinăului şos., Ciocirliei, Codrilor, Columna, Constructorul, Crinilor, Crucec, Cuza-Vodă, Drumul Viilor, Dubăsari, Fîntînilor, Igor Vieru , Izvoarelor, Meşterul Manole, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Mircea cel Bătrîn, Moldoviţa, Natalia Gheorghiu, Nicolae Costin, Nicolae Sulac, Nicolae Sulac, Petru Ungureanu, Porumbita, Prieteniei, Renaşterii, Sfintul Nicolae , Sperantei, Teilor, Traian, Trandafirilor, Unirii, Vadul Pietrei, Valea Rădiului, Veronica Micle, Voievozilor, parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu: str-la Sf. Paraschiva 46, parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni: str. Ciorescu 1, șos. Dubăsari 1, Stăuceni 999 parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Anenii Noi: s. Puhăceni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cobusca Nouă, s. Florești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mereni: str. Unirii, Cobzarilor, Mereni, 1Mai, Alexandru Cel Bun parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ciobanovca: str. Octombrie, Tineretului, Ciobanovca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 11. Basarabeasca: s. Abaclia: str. 31 August 1989 (Şopsa), Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Coghilinic, Dacia, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei , Ion Iachir, Ion Secrieru, Lev Tolstoi, Livezilor , Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Moldova, Abaclia, Serghei Lazo, Spitalului, Şcolinaea, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Cahul: s. Pelinei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Cucoara parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Găvănoasa: str. Bez Uliț, Gavanosi,Lenin parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 13. Cantemir: s. Gotești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Haragîș, s. Șamalia, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Vișniovca: str. Teilor, Florilor, Păcii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 14. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Vulcănești: str. Novoselova, Popova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alexandr Puşkin, Baurci, Carl Marx, Drujba, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mihail Frunze, Molodejnaea, Nadejdi, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Şcolinaea, Tcacenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 8 Martie, Baurci, Calinina, Carl Marx, , Comsomoliscaea, Cosmonavtov, Cuibîşeva, Drujba, Felix Dzerjinschi, Grigore Cotovschi, Ioana Iakir, Iscra, Iubileinaea, Ivan Turghenev, Lenin, Lenin str-la, Lesnaea, Mihail Lomonosov, Molodejnaea, Octeabriscaea, Orlova, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Staroseliscaea, Şcolinaea, Şorsa, Tcacenco, Vladimir Maiacovski, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Chirsova: str. Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Olimpiiscaea, Sadovaea, Mira, Lenin, Iurie Gagarin parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 15. Călăraşi: s. Vărzăreștii Noi parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dereneu, s. Bularda, s. Duma parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mîndra parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 16. Căuşeni: str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cîrnăţenii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Căinari parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Zaim, s. Opaci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Baccealia: str. Baccealia, Mircea Cel Batrîn, Viilor s. Tricolici parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 17. Cimişlia: s. Batîr parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 18. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 19. Hînceşti: or. Hîncești: str. Alecu Russo, Teilor, Ion Dumeniuc, Iurie Gagarin, Nicolai Necrasov, Sleahul Merese, Tricolorului, Ștefan Cel Mare partial in intervalul de timp 09:30 – 11:30, pentru conectarea noului consumator s. Crasnoarmeiscoe: str. Grigore Cotovschi, Nahimova, Ogorodnaea, Oziornaea str-la, Țentralinaea, Sadovaea, Hîncești, partial in intervalul de timp 10:05 – 12:05, pentru conectarea noului consumator s. Sărata-Galbenă: str. Hîncești, Ogorodnaea, Grădinilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Buțeni, s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bratianovca parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 20. Ialoveni: s. Horești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Costești: str. Alexandru cel Bun , Alexei Mateevici , Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botna, Cetatea Albă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati , Costeşti, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor , Independenţei, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mioriţa, Mioriţa-1, Mitropolit Petru Movilă, Moldova, Răzeşu G., Salcîmilor, Sf.Nicolae, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga , Tineretului , Tineretului-1, Trandafirilor, Tricolor, Valea Curţii, Vasile Alecsandri , Victoriei, Voloaca parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Nimoreni,partial in intervalul de timp 11:00 – 14:00, pentru conectarea noului consumator 21. Leova: str. or. Leova: str. Alexandru Donici, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Independenţei, Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, Mitropolit Varlaam, Nucarilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 22. Nisporeni: str. Ion Creanga, Toma Ciorba, Mihai Viteazul, Basarabia, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Vărzărești: str. 31 August 1989 , Vărzărești, Sf. Petru parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 23. Orhei: str. 31 August, 31 August str-la, Călăraşi, Codreanca, Codru, Decebal, Dragoş Vodă, Nicolae Milescu Spătaru, Petru Rareş, Tineretului, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Peresecina: str. 31 August 1989, Mihail Frunze, Mihai Eminescu, Maria Cibotari, Peresecina, Ștefan Cel Mare, Chișinăului, Tcacenco, Tineretului, Petru Rareș , Alexandru Donici, Noua, Sportiva parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cosmonauţilor, Docuciaev, Mihai Eminescu, Petru Rareş, Peresecina parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Seliște, s. Lucăşeuca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 24. Străşeni: s. Ghelăuza s. Saca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Căpriana parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 25. Teleneşti: str. Ștefan cel Mare, Renașterii, I. Neculce, E. Coca, Ciprian Porumbescu, 31 August în intervalul de timp între 08:30 – 10:30, pentru conectarea clienţilor noi s. Crăsnășeni parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.