Prognoza meteo: Cer variabil și maxime de 20 de grade Celsius

(update 16:29) Magistrații au plecat în deliberări. „Totul este făcut la comanda lui Igor Dodon. Mi s-a ridicat imunitatea, iar la câteva ore am fost reținută, deși nu am fugit din țară”, a declarat Marina Tauber după ședința de judecată.(update 14:56) Marina Tauber a fost escortată de mascați la Judectoria Chișinău, sediul Ciocana. De menționat că ședința de judecată are loc cu ușile închise.În aceste clipe magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, examinează demersul procurorilor prin care solicită mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele Marina Tauber. Astfel, în susținerea deputatelor Șor, mai mulți simpatizanți, înarmați cu pancarte, au orgnizat un protest în fața instituției, unde cer eliberarea acestora.