Mihai Popșoi îi sugerează lui Octavian Țîcu să își depună mandatul de deputat

16:40

Whitney Houston, care a murit în 2012 la vârsta de 48 de ani, va pleca anul viitor în turneu sub formă de hologramă. O versiune digitală a regretatei artiste va pleca într-un turneu mondial anul viitor, ca parte a „An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour”, scrie contactmusic.net. Turneul mondial va debuta cu concerte în Mexic, în ianuarie 2020, urmând ca apoi să se afle în Europa și America de Nord. Brian Becker, președinte și director executiv al BASE Entertainment și BASE Hologram, a declarat: „Whitney Houston era un talent dincolo de cuvinte, iar influența și măiestria ei au depășit toate limitele. Ceea ce creăm aici este un nou tip de experiență de concert, concepută pentru a surprinde acea magie”. Turneul va avea pe lângă holograma lui Whitney și un band cu artiști și dansatori. Whitney Houston a fost introdusă pentru prima oară ca hologramă în mai 2016. Christina Aguilera a avut-o ca parteneră pe scena de la The Voice US, iar împreună au cântat una dintre cele mai celebre piese din filmul Bodyguard, I Have Nothing. Momentul celor două a fost însă eliminat din show, din cauza faptului că Aguilera nu a fost mulţumită de calitatea hologramei. Cei din echipa de producţie au declarat că imaginea digitală care o înfăţişa pe Whitney Houston nu semănă perfect cu artista, aşa că au şters-o din montajul video. Videoclipul cu duetul celor două artiste a reuşit să ajungă pe internet, iar el surprindea şi momentul în care Aquilera şi holograma lui Whitney Houston cântau împreună I’m Every Woman. Între timp acesta a fost retras de pe internet, iar ca dovadă au rămas doar câteva fotografii. Celebra artistă Whitney Houston a murit pe 11 februarie 2012, la vârsta de 48 de ani, din cauza unei supradoze. Cântăreața a fost descoperită fără suflare de către bodyguardul ei în hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California.