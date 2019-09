Anatol Popescu: Directorul general interimar a instaurat CENZURA la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni din București!!!

15:50

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, a solicitat, de la tribuna Camerei Deputaților, printr-o declarație politică, creșterea fondurilor alocate organizațiilor reprezentative ale românilor din afara granițelor țării, notează BucPress. „Reiau un subiect pe care l-am evocat în sesiunile parlamentare anterioare, respectiv creșterea fondurilor alocate organizațiilor reprezentative [&hellip