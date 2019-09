Fara mobil cand conduceti! Noile sanctiuni vor intra in vigoare in mai putin de o luna

15:15

FloodMapp, o tehnologie de predictie in timp real a inundatiilor, va fi lansata in SUA, la sfarsitul acestei luni, urmand a fi prezentata la conferinta InsurTech Connect, care va fi organizata in Las Vegas, in 23-25 septembrie, informeaza Insurance Business Mag. Tehnologia australiana, care va fi disponibila, in curand, in Texas si Florida, este prima de acest fel si poate produce, in timp real, harti predictive ale inundatiilor.