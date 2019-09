VIDEO / Octavian Țîcu candidează la funcția de primar al Chișinăului și a părăsit fracțiunea PPDA, dar rămâne „independent” în ACUM

15:00

Ai ramas in pana de idei si nu mai stii ce sa iti pui in pachetul pe care il iei a doua zi la munca? Incearca niste sandwichuri numai bune de savurat in pauza de pranz. usor de preparat si facute din ingrediente alese cu grija, de tine, pentru a te bucura de o masa savuroasa. Inspira-te din urmatoarele retele delicioase.Sandwich cu somon si bacon