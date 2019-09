A încetat din viață regizorul de teatru Alexandru Darie

08:00

Își continuă vizita la Chișinău directorul general al Comisiei Europene pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere, Christian Danielsson. Ieri, oficialul european a lăudat eforturile făcute de guvernarea moldoveană pentru „depolitizarea instituțiilor, lupta împotriva corupției și reforma justiției”. El a avertizat totodată, la o conferință de presă în compania premierului Maia Sandu, că „susținerea UE nu este necondiționată, este important ca toate aceste măsuri să fie implementate”. Maia Sandu a spus că guvernul ei vrea să se „miște” repede, și speră să deblocheze astfel asistența financiară următoare, de la Bruxelles. După întrevederea avută cu șefa Executivului, și președintele Igor Dodon s-a întâlnit cu Christian Danielsson, șeful Directoratului General pentru Vecinătate și Negocieri pentru Extinderea în cadrul Comisiei Europene. Șeful statului a reiterat că reforma justiției, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice sunt în topul priorităților naționale, menite să sporească calitatea vieții cetățenilor și să impulsioneze dezvoltarea economiei naționale. Republica Moldova urmează să primească până la sfârșitul anului a doua tranșă de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Principiul pe care îl amintesc demnitarii occidentali este „mai mult pentru mai mult”, care înseamnă că cu cât mai multe reforme și schimbări vor fi, cu atât mai multă asistență din partea Uniunii Europene va fi disponibilă. Alexei Tulbure, fost ambasador moldovean la Consiliul Europei și la Organizația Națiunilor Unite, explică ce înseamnă „mai mult pentru mai mult”. „Uniunea Europeană va condiționa disbursarea ajutorului, alocarea banilor cu reformele care trebuie să fie implementate la noi în țară, în Republica Moldova.”Europa Liberă: Și aceste reforme sunt clare – reforma justiției, lupta împotriva corupției, depolitizarea instituțiilor și poate fi continuat șirul...Alexei Tulbure: „Noi trebuie să devenim un stat normal, funcțional; noi nu suntem stat funcțional. Veniturile populației sunt sub limita subzistenței, statul nu poate face nimic în acest sens, nici nu mai vorbesc de democrație, de supremația legii ș.a.m.d. Noi nu suntem un mecanism statal funcțional, dacă nu devenim mecanism statal funcțional, plus democrație, plus transparență, plus eficiență economică, plus protecție socială adevărată, plus drepturile omului, atunci iar ne vom bălăci așa... Banii vor fi alocați numai pentru fapte, pentru reformele implementate. Eu sper să fie așa – și așa-i corect –, pentru că altfel a fost până acum. De acum înainte, toate principiile declarate trebuie să fie respectate, pentru că nouă ne trebuie rezultate, noi trebuie să ridicăm nivelul de viață al populației aici, dacă facem numai declarații, apoi asta n-are să se întâmple.”Europa Liberă: Dar dacă nu vin banii, Moldova se poate descurca de una singură, fără acest ajutor din afară?Alexei Tulbure: „Noi avem nevoie de această asistență și filosofia acestei asistențe este cunoscută – nouă ne dau bani, ca noi să producem reforme ca până la urmă să renunțăm la asistență și să ne descurcăm de sine stătător.”Între timp, au fost reluate relațiile cu Fondul Monetar Internațional, care a înghețat finanțarea Republicii Moldova anul trecut, după adoptarea unor legi controversate, printre care și Legea privind amnistia fiscală. FMI a deblocat finanțarea Republicii Moldova, astfel că țara va primi tranșa de 46 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut de prim-ministra Maia Sandu.