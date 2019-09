Milioane de oameni din întreaga lume mor în urmă bolilor de rinichi

16:30

„Mişcarea de rezistenţă ACUM a avut un spirit care am crezut că o să putem transfera spre Blocul ACUM, lucru, care spre regret, nu s-a întâmplat. Am avut o colaborare frumoasă în cadrul Blocului ACUM, ce, cu regret, nu s-a păstrat în condiţiile guvernării. Am fost cel care nu a semnat acordul de constituire a alianţei PSRM-ACUM, dar am susţinut mereu Guvernul Maia Sandu. Consider că am epuizat toate capacităţile şi posibilitţile de a influenţa în interior lucrurile. Cu regret rivalităţile din Bl...