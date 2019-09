A fost aprobat Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali

12:00

Semnarea acordului dintre ACUM și PSRM a avut loc după discursul președintelui Igor Dodon la dechiderea sesiunii de toamnă-iarnă a Parlamentului, alocuțiune în care șeful statului a cerut mai multe acțiuni și rezultate pentru oameni, mai puțină geopolitică, euforie și polemici, punctează jurnalistul.„Discursul din Parlament a fost unul extrem de critic la adresa Guvernului. A existat ultimatum-uri, amenințări voalate, nemulțumiri. Ca urmare a discursului a fost semnarea documentului, iar în acest moment ACUM a devenit captivul PSRM-ului. Odată ce Maia Sandu a semnat cu socialiștii, asta înseamnă că își asumă viitoarele politici a PSRM-ului. Igor Dodon a căpătat, din punct de vedere politic, una din vioarele care dau tonul politicii din Republica Moldova. S-a observat foarte clar who is who (cine și ce este)”.