RITUALURI de dimineață ale vedetelor!

Cântăreaţa americană Beyoncé va lansa documentarul „Making the Gift”, care va prezenta povestea albumului ei „The Gift”, inspirat de pelicula „Regele Leu/ The Lion King”, de Jon Favreau. American Broadcasting Company (ABC) a anunţat, duminică, lansarea documentarului „Making the Gift” realizat de cântăreaţa americană. Beyoncé a mai lansat în acest[...]