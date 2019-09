Un barbat din Sangerei, a decedat dupa ce s-ar fi electrocutat la el acasa

09:20

Aflat intr-o vizita in SUA, Andrei Nastase se lauda ca a reusit sa obtina un sprijin de la FBI in localizarea si aducerea lui Plahotniuc si Sor in fata justitiei din RM: „Am reusit sa pun in mod oficial pe agenda FBI furtul miliardului, laundromatul mafiei internationale si toate celelalte scheme” - FOTO