Procurorii au cerut mandate de arest pentru Reghina Apostolova și Marina Tauber

12:10

O boală precum gripa s-ar putea răspândi în întreaga lume în 36 de ore și ar putea ucide 80 de milioane de oameni, avertizează un grup de experți condus de un fost șef al Organizației Mondiale a Sănătății. Acum un secol, gripa spaniolă a afectat o treime din populația lumii și a ucis 50 de milioane de oameni. Dacă ar izbucni din nou o pandemie, date fiind globalizarea și ritmul în care călătoresc oamenii, efectele ar putea fi și mai grave, se arată într-un raport. Documentul, numit „A World At Risk” („O lume în pericol”) a fost întocmit de The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB), o echipă de experți condusă de medicul Gro Harlem Brundtland, fost premier norvegian și fost director general al Organizației Mondiale a Sănătății. Specialiștii încearcă astfel să atragă atenția liderilor lumii, notează Daily Mail. „Pericolul unei pandemii care se poate răspândi în întreaga lume este real. Un patogen care se răspândește rapid are capacitatea să ucidă zeci de milioane de oameni, să distrugă economii și să fulnerabilizeze securitatea statelor”, arată grupul. „De prea mult timp am permis ca panica și neglijența să se instaleze când vine vorba de pandemii. Depunem eforturi când vine vorba de o amenințare serioasă, dar apoi uităm de ele, când pericolul scade în intensitate. Timpul să acționăm chiar a trecut demult”, se mai arată în raport. A world at risk: annual report on global preparedness for health emergencies. 2019 Report @WHO by Global Preparedness Monitoring Board#GPMB #AWorldAtRisk https://t.co/UHTICjq9hW pic.twitter.com/2UqHXyrB9a— Equity & Health (@equitylist) 18 septembrie 2019 Astăzi, o boală care se răspândește rapid pe calea aerului ar putea ajunge în întreaga lume în mai puțin de 36 de ore și ar putea ucide între 50 și 80 de milioane de oameni, avertizează experții GPMB. De asemenea, aproape 5% din economia lumii ar putea fi distrusă. Numeroase sisteme naționale de sănătate, mai ales a țărilor sărace, s-ar prăbuși. „O pandemie globală de asemenea proporții va fi o catastrofă, ar face prăpăd, ar crea instabilitate și insecuritate. Lumea nu e pregătită pentru așa ceva”, se arată în raportul grupului. GPMB recomandă ca sume consistente să fie economisite, dar și investite în diverse simulări. Eforturile autorităților ar trebui dublate de investițiile private. De asemenea, Organizația Națiunilor Unite ar trebui să facă mai mult pentru coordonarea acestor eforturi. Grupurile de state G7, G20 și G77 ar trebui să dea exemplu pentru restul lumii, iar toate țările ar trebui să se pregătească „pentru ce e mai rău”.