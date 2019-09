Chirtoacă anunță o nouă coaliție în Moldova: Alianța AMIN

08:00

Restabilirea lui Viorel Morari în funcția de procuror-șef la Procuratura Anticorupție era de așteptat având în vedere că a fost demis în urma unor reglări de conturi. Deputați din actuala coaliție de guvernare susțin că era evident că instanța de judecată îl va restabili în funcție, transmite IPN. Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari, deputat din fracțiunea PPDA a blocului ACUM, susține că, din punct de vedere juridic, Viorel Morari a fost demis ilegal, în rezultatul unor reglări de conturi în interiorul Procuraturii. „El a fost demis cu încălcarea unui șir de articole și era clar că instanța îl va restabili în funcție. În plus, statul trebuia să achite sume mari și eu am înțeles că aceasta a fost o decizie temporară pentru ca să nu se producă prejudiciu statului. Eu sper că această decizie nu va fi pentru mult timp", spune Alexandru Slusari. Deputatul socialist Vlad Batrîncea susține același lucru – că Viorel Morari a fost demis în urma unei lupte interne din sistem. Potrivit lui, în luna iunie, sute de procurori au susținut public guvernarea PDM și acest sistem acum se împotrivește. „Dacă procurorii în mod conștient nu au dat curs dosarelor în perioada anterioară, înseamnă că ei erau parte a sistemului. Actualmente, evident, ei se apără și restabilirea lui Viorel Morari face parte dintr-un tablou. În prezent, sistemul nu a fost restartat pentru că abia am modificat legea privind Procuratura, vom modifica reglementările sistemului judiciar ca să existe comisii în format extins de apreciere a magistraților și judecătorilor", a spus parlamentarul. Viorel Morari a fost restabilit în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție. Un ordin în acest sens a fost semnat de procurorul general interimar, Dumitru Robu pe 17 septembrie.