Sergiu Litvinenco: Guvernul trebuie să se implice în selectarea procurorului general

Unul dintre cele mai mari centre pentru cercetare a virusilor, situat în Siberia, a fost cuprins de flăcări după ce o explozie subită a zguduit din temelii clădirea. Instituţia, cunoscută sub numele de „Vector”, este unul dintre două laboratoare care deţine virusul variolei şi mai multe probe ale virusului Ebola, HIV, dar şi tulpini de anthrax, informează The Guardian.Explozia s-a produs în timpul unor lucrări de reparaţie la Centrul de Cercetare pentru Virologie şi Biotehnologie, situat în Koltsovo, în regiunea Novosibirsk din Siberia, a declarat, luni, conducerea centrului, relatează The Guardian. Instituţia a deţinut studii despre arme biologice în timpul erai sovietice, iar acum este unul dintre principalele centre de cercetare a bolilor din Rusia. Un angajat a suferit arsuri de gradul trei, iar geamurile clădirii au fost sparte în urma exploziei. Incendiul care s-a întins pe 30 de metri pătraţi a fost în cele din urmă stins.