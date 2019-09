Fii Jovială în culorile toamnei!

11:50

De cele mai multe ori tusea la copii nu reprezintă o urgenţă, dar există câteva lucruri la care părinții trebuie să fie foarte atenți. Aceste aspecte sunt menționate de medicul pediatru Elena Scripnic din cadrul clinicii Pediatrica. Mergi la medic dacă: • – copilul tuşeşte şi este mai mic de 4 luni; – în timp ce respiră se aude un zgomot șuierător; – e mai mic de un an şi are dificultăţi în a respira, iar aspiratul nasului nu-l ajută; – are dificultăţi de respiraţie chiar şi când nu tuşeşte; – d...