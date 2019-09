Treptele de granit, care duc spre lacul Valea Morilor au fost inaugurate, insa, nu toti se pot bucura de o plimbare acolo. Dupa aproape un an de lucrari, scarile nu au o rampa de acces pentru persoanele in scaun cu rotile sau pentru copii in carucioare - VIDEO

Treptele de granit, care duc spre lacul Valea Morilor au fost inaugurate, insa, nu toti se pot bucura de o plimbare acolo. Dupa aproape un an de lucrari, scarile nu au o rampa de acces pentru persoanele in scaun cu rotile sau pentru copii in carucioare - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md