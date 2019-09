Avocatul Poporului salută iniţiativa Moldovei de a deveni membru al Consiliului ONU

16:20

O femeie din Montana, Statele Unite, a primit un titlu onorific din partea poliției statale pentru contribuția adusă la siguranța rutieră din orașul ei, Polson. Pentru că șoferii conduceau cu viteză mare pe lângă casa ei, Patti Baumgartner s-a gândit la o metodă ingenioasă pentru a-i determina să încetinească. Astfel că s-a așezat la marginea drumului cu un uscător de păr îndreptat către trafic, în speranța că șoferii care o vor vedea de la distanță vor crede că este un polițist cu un aparat de radar. ”Mulți oameni se plâng de faptul că nu se pot plimba sau merge pe biciclete”, a spus femeia despre situația din cartierul ei, relatează abc13.com. Fiul ei i-a făcut câteva fotografii și le-a publicat online, vrând să atragă atenția poliției locale, ceea ce a și reușit. Ulterior, un polițist local a anunțat că a contactat-o și i-a acordat titlul de polițist statal onorific, pentru eforturile ei de a combate viteza pe șosele. „Avem o problemă cu viteza în Montana și cred că a fost o idee bună pentru ca publicul să încerce să combată acest lucru, fără să-i supere pe ceilalți. Face ceva pentru comunitate, pentru nepoții ei care locuiesc în zonă”, a declarat polițistul Noah Pesola. Statul Montanta are a treia cea mai mare rată de mortalitate în accidente rutiere dintre toate statele americane. I was able to find Ms. Patti. She was made an honorary Trooper with a campaign hat and sticker badge for her work to keep her grandkids safe. #SlowDown#KidsCrossing#KeepOurKidsSafe https://t.co/M2EYlDQlku pic.twitter.com/eaAh4s1It2— Trooper N. Pesola (@TrooperPesola) 20 august 2019 This Lady is helping @TrooperPesola slow drivers down on Finley Point. She’s running radar with her #SoloCup #FinleyPoint #SlowDown pic.twitter.com/zicvdRpCyc— Timmy B (@timmyb48) 18 august 2019