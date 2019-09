Privatizarea companiei Air Moldova s-a facut la un pret de nimic si termenul pentru atragerea unui investitor a fost destul de mic. Se arata intr-o analiza prezentata la Parlament - VIDEO

20:30

Un protest ca o sezatoare. Mai multi locuitori din satul Grigarauca si-au pus scaunele in mijlocul drumului si s-au asezat pe ele, blocand in felul acesta soseaua Soroca-Otaci. Oamenii cer in felul acesta ca drumul sa fie reparat si spun ca s-au saturat sa mai inghita praful ridicat de camioane - VIDEO