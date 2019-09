Mai mulţi liberali au avut o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis pentru alegerile prezidenţiale

20:00

Potrivit acestuia, lipsa de încredere dereglează prezentul şi viitorul omului, iar acesta poate ajunge să-şi piardă familia, jobul şi lucrurile dragi lui pentru că nu face efortul de a le menţine, adică să investească energie şi sugestii pozitive în ele. „Astfel, omul care nu-şi alege cuvintele interioare şi trăieşte în iluzii, va fi nemotivat şi neantrenat pentru că sugestiile sale îi taie constant din orice elan ar avea. Omul care-şi alege cuvintele interioare se apropie de realitate pentru că o modifică şi o ajută prin însăşi puterea cuvintelor sale. Omul care are încredere în el, înţelege că el este izvorul manifestărilor din viaţa sa. Omul care nu are, înţelege că alţii sunt izvorul şi alţii trebuie să-i facă una sau altă. Prima merge spre sănătate, a două spre nebunie”, explică specialistul, scrie Descoperă. Totodată, psihologul Alexandru Pleşea afirmă lipsa de încredere a unui om este foarte uşor de identificat, deoarece se manifestă prin 3 modalităţi foarte vizibile din exterior: 1. Lipsa de încredere pe chipul omului. „Musculatura feţei, mişcările gurii, nasul, fruntea, sunt primele care se disting atunci când purtătorul nu are încredere în el: muşchii feţei sunt mai încordaţi; mişcările gurii mai mici, nedeschizându-se gura suficient atunci când se vorbeşte, pare că bolboroseşte cuvintele; nasul care nu trage aer mai puternic, nevitalizând interiorul; fruntea care emite primele linii sau riduri de la atâtea momente de încruntare, dileme sau situaţii grele de viaţă”, afirmă psihologul. 2. Lipsa de încredere de sine prin faptele omului. „Fără încredere, omul face mai puţin, iar cu încredere, mai mult. Încrederea este energia care materializează mai rapid dorinţa. În fapte, lipsa încrederii de sine se manifestă prin nematerializarea gândurilor şi vorbelor, pentru că mintea este cea care pune piedică prin formarea ei precedentă: nu sunt suficient de inteligent, nu am suficiente Resurse, nu mă simt competent etc.”, explică Antrenorul Minţii. 3. Lipsa de încredere de sine prin iluziile omului. „Aceasta este întâlnită la cei mai mulţi oameni în lume. Încrederea de sine fără iluzii este să faci tot ce este mai bine pentru tot ce ai în faţa ta. Încrederea de sine cu iluzii este să faci ce poţi pentru ce este în faţa ta, gândindu-te la altceva în timp ce faci (dacă speli vase, te gândeşti la planul de mâine; dacă munceşti, te gândeşti la ieşirea de diseară etc). Un astfel de comportament este împotriva dorinţelor reale de a materializa, pentru că mintea stă ocupată cu ce nu este în faţa omului. Astfel, încrederea de sine este iluzie”, conchide psihologul Alexandru Pleşea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minţii.