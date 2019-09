Renato Usatîi candidează din nou la Primăria Bălți: Voi fi sluga poporului

16:00

Hărțuirea la locul de muncă s-a aflat pe ordinea de zi la Conferința Europeană „Women in Games”, după o serie de acuzații. Una din trei angajate în industria jocurilor pe calculator a suferit abuzuri din partea omologilor lor bărbați. Unii spun că este cam târziu dar iată că abia acum #MeToo a ajuns și în industria jocurilor jocurilor video. Luna trecută, dezvoltatorul de jocuri Nathalie Lawhead a postat pe site-ul său, acuzându-l pe compozitorul de bandă sonoră al jocurilor video, Jeremy Soule, că ar fi violat-o pe vremea când cei doi lucrau împreună la un studio de dezvoltare a unui joc video din Vancouver. Soule a negat acuzația. În câteva zile, un alt dezvoltator, Zoë Quinn, a susținut pe Twitter că a suferit abuzuri și hărțuire din partea lui Alec Holowka, co-creatorul jocului premiat, Night in the Woods. Holowka a fost găsit mort la câteva zile după ce au fost făcute acuzațiile. Aceste cazuri au fost urmate de alte relatări de hărțuire sexuală din partea altor dezvoltatori din industria jocurilor, unele detaliind perioade prelungite de manipulare emoțională și abuzuri din partea colegilor seniori. Grupul de campanii Time’s Up care combate hărțuirea sexuală a numit acțiunile descrise în postări drept „deranjante” și a sugerat că aceste dezvăluiri ar trebui să fie un moment de cotitură pentru industrie. Săptămâna trecută, în cadrul Conferinței Europene Femeilor în Jocuri, găzduită la Universitatea Artelor din Londra, Marie-Claire Isaaman, CEO al Women in Games, a pus punct abordării recentelor acuzații în discursul ei principal. „În ultimele săptămâni, din păcate, am experimentat un moment #MeToo”, le-a spus celor 350 de participanți. Femeile cu experiență mai mare din industria jocurilor au profitat de ocazia conferinței de două zile pentru a discuta despre abuzul la locul de muncă și problema mai largă a toxicității în cultura jocurilor. Ceea ce mulți delegați au recunoscut a fost faptul că acuzațiile de abuz în locurile de muncă din industria jocurilor video reflectă o cultură mai largă a hărțuirii sexiste și misoginice în comunitatea de jocuri video. Women in Games lucrează în prezent cu firma de cercetare, Bryter, pentru a expune amploarea și severitatea toxicității și a abuzurilor de gen în cadrul jocurilor. Potrivit raportului lui Bryter din 2019: „Una din trei angajate din industria jocurilor video a suferit abuzuri din partea omologilor lor bărbați și, din păcate, această statistică nu s-a îmbunătățit. Majoritatea acestora se întâmplă online. Dintre jucătorii de sex feminin care au suferit abuzuri sau discriminări, 31% au avut parte de abuzuri verbale din partea altor jucători de sex masculin în timp ce jucau jocuri multiplayer online, 33% au primit conținut sau mesaje necorespunzătoare, iar 14% au fost amenințate cu violul. ”