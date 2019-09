Demi Moore, goală complet la 56 de ani! Iată cum s-a lăsat fotografiată

11:10

Interpreta Ionella Covali şi soţul ei, Vasile Botnari, la 12 septembrie curent, au jucat nunta. Pentru SHOK.md, ea a dezvăluit emoţiile trăite, dar şi oferit detalii despre rochia de mireasă. „A fost minunat, poate chiar neașteptat de frumos! Am trăit niște emoții care, cu siguranţă, nu se vor mai repeta. Am râs, am plâns de […]