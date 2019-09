Ministrul Justiției: Legea Procuraturii prevede o nouă metodă de selectare a candidatului

08:30

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. 27 Martie 14, 14/1, 14/2, 17, str-la Bariera Sculeni 9, str. Călărași 45, Milano 40C, în intervalul de timp între 09:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Paris 38/2 , în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Paris 38/3 , în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alba Iulia 5, A. Marinescu 1-11, 2-36, Dealul Morilor 10, Florești 1-35, 4-40, Inești 2, 6, 6A, Ion Luca Caragiale 29-33, 30-34, Perilor 1, 2-10, Spicului 104, 106, 108 , în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Centru: str. 31 August 1A, 2A, str-la 31 August 16/1, str-la 1 Caucaz 17, Dumbrăvii 1, 2, Hrușcă 1-11, 2-8, str-la Hrușcă 1-5, 2-4, Valea Trandafirilor 1-11, 4-14, 9002 , în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Mitr. P. Movilă 35, 37, bd. Ștefan cel Mare 180, 182, 182/1, 184, T. Ciorbă 32/1, 32/2, 32/1 bloc A, B, în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alessandro Bernardazzi 3, 25, 9999, A. Mateevici 1-63, 2-58, 9999, Armenească 1, 2, Anton Crihan 2, 2/3, 3, 9/1, 16A, 16B, Galbena 4, 5, 7, M. Eminescu 1, 2, 4, Mihai Kogălniceanu 36, Universității 1-39, 2-36, V. Alecsandri 12-24, 74, 39-69, în intervalul de timp între 11:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Bazinului 2, 8, 8/1, Calea Basarabiei 4, 10, 10/2, Cărbunari 25-33, 32-38, Scoreni 8A, 12, Tăbăcăria Veche 15-25, 18-40, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Tăbăcăria Veche 23, 30, 32, în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Schinoasa-Deal 51, 61-87, 56-90, Sihastrului 79C parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Meșterul Manole 8A , în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 7. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Astronom Nicolae Donici 14, Grigore Vîrtosu 14, 15, Ipoteşti 22, Mirceşti 999, 9999, Tudor Panfile 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Valea Albă 10, 56, Voluntar Filip Lupaşcu 2, 5, 16A, Zamolxe 22, în intervalul de timp între 08:55 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. M. Basarab 9/2, 9/3, N. Dimo 27/1, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 31/1, 32, 9999, Studenților 10/2, 10/5, 12/3 , în intervalul de timp între 09:00 - 12:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti: str. Albişoara, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Carmanov, Cişmelelor, Constantin Stere, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Dragoş Vodă, Drumul Petricanilor, Dumbravii, Fîntînilor, Florilor, Fructelor, Gratii Stefan, Grătiești, Gribov, Ioan Vodă, Ion Soltîs, Izvoarelor, Livezilor, Mioriţa, Miron Costin, Mitropolit Petru Movilă, Nicolae Milescu Spătaru, Petricani, Petricani str-la, Prieteniei, Primaverii, Rediului, Salcîmilor, Sf.Treime, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Vladimir Maiacovski, Vladimir Maiacovski str-la parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Anenii Noi: str. Chișinaului parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Floreni: str. Chișinăului parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Speia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mereni: str. Ștefan Neaga, Mereni, Arhanghelul Mihail parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mereni: str. Unirii, Mereni, Cobzarilor, 1 Mai, Alexandru Cel Bun parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Basarabeasca: str. Iujnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Karl Marx, Sovetskaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Sadaclia: STR. 1 Mai, 31 August 1989, 9 Mai, Barbu Lăutaru, Cogîlnic, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Iscra, Iurie Gagarin, Livezilor, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Polevaea, Sadaclia, Sadovaea, Sovetscaea, Suvorov, Tcacenco, Vinogradnaea, Voczalinaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 11. Cahul: s. Andrușul de Jos, s. Andrușul de sus parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Giurgiulești: str. Dunaiscaea, Independenţei, Plotnicova, Pogranicinaea, Sov.Armii parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Alexanderfeld: str. Smolenscaia, 30 let Pobedî parțial, în intervalul de timp între 10:10 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 12. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Vulcănești: str. Novoselova, Popova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alexandr Puşkin, Baurci, Carl Marx, Drujba, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mihail Frunze, Molodejnaea, Nadejdi, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Şcolinaea, Tcacenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Baurci: str. Comsomoliscaea, Carl Max, Iubileinaea, Ioana Iakir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 13. Călăraşi: s. Vărzăreștii Noi parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dereneu, s. Bularda, s. Duma parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mîndra parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Rădeni, s. Dereneu parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 14. Căuşeni: s. Cîrnăţenii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Constantinovca parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Opaci parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ucrainca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Grădinița parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:35 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 15. Cimişlia: or. Cimișlia: str. Alexandru cel Bun, Cimislia, Mihai Eminescu, Mioriţa, Mitropolit Petru Movilă, Vasile Alecsandri, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 16. Hînceşti: or. Hîncești: str. Constantin Negruzzi, Ion Fulga, Iurie Gagarin, Nicolai Nekrasov, Oleg Coșevoi, Osipenko, Sleahul Meresenilor, Tricolorului , parțial în intervalul de timp între 09:00 – 11:00 , pentru conectarea noului consumator s. Buțeni, s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Boghiceni: str. Anatolie Zupcu, Boghiceni, Dmitri Cantemir, Doina, Emilian Grate parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Pașcani, s. Pereni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 17. Ialoveni: s. Horești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Costești: str. Alexandru cel Bun , Alexei Mateevici , Bogdan Petriceicu Haşdeu, Botna, Cetatea Albă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati , Costeşti, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor , Independenţei, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mioriţa, Mioriţa-1, Mitropolit Petru Movilă, Moldova, Răzeşu G., Salcîmilor, Sf.Nicolae, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga , Tineretului , Tineretului-1, Trandafirilor, Tricolor, Valea Curţii, Vasile Alecsandri , Victoriei, Voloaca parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 18. Leova: s. Sîrma parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Orhei: str. 31 August 1989, Constantin Brîncuşi, Meşterul Manole, Mureş, Nicolae Testemiţeanu, Sfînta Ana parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Peresecina: str. 31 August 1989, Mihail Frunze, Mihai Eminescu, Maria Cibotari, Peresecina, Ștefan Cel Mare, Chișinăului, Tcacenco, Tineretului, Petru Rareș , Alexandru Donici, Noua, Sportiva parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandru Donici str-la, Chişinăului, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi str-la, Crişca, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Livezilor, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Nouă, Orheiului, Petru Rareş, Peresecina, Sportivă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tcacenco, Tineretului, Vasile Lupu, s. Sămănanaca, s. Teleșeu parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Lucașeuca în intervalul de timp între 09:00 – 10:30, pentru conectarea clienţilor noi 20. Străşeni: s. Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ghelăuza s. Saca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Codreanca parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Ştefan Vodă: s. Semionovca parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Răscaieți: str. 353 Diviziea, Biriucova, Biruința, Chirov, Dneprodzerjinscaea, Fontannaea, Mira, Molodejnaea, Nistreană, Răscăieți , parțial în intervalul de timp între 09:50 – 21:00 , pentru renovarea liniei electrice aeriene 22. Taraclia: s. Valea Perjei: str. Bazarnaea, Chirov, Chirov str-la, Ciapaeva str-la, Comsomoliscaea, Comsomoliscaea,str-la, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Iurie Gagarin, Lenin, Molotcova, Molotcova,str-la, Popova, Sadovaea, Valea Perjei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Borceag: str. Ion Creangă, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 23. Teleneşti: s. Brînzenii Noi, s. Brînzenii Vechi, Hîrtop, Pistruieni parțial, în intervalul de timp între 10:10 - 17:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Bogzești parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Criuleni s. Dubăsarii Vechi, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.