Autostrada Unirii, inclusiv podul de peste Prut de la Ungheni, ar putea deveni obiectiv strategic național

12:30

[caption id="attachment_46211" align="alignleft" width="300"] Alexandru Ambros[/caption]Alexandru Ambros, primarul municipiului Unghen, a declarat într-un interviu pentru EXPRESUL, că a plecat din Partidul Democrat, la care a aderat cu trei ani în urmă, după ce fusese ales primar pe listele PLDM.”Colegii prezenți la ședința biroului politic al PDM au acceptat unanim cererea mea, nu pentru că au vrut să scape de mine, ci pentru că au înțeles situația. Mai mult ca atât, mi-au solicitat să candidez în calitate de independent la funcția de primar”, a spus dânsul, suibliniind, totodată, că a plecat din PDM la fel cum am plecat din PLDM - fără să trântească ușa.Referindu-se la traseismul său politic, Alexandru Ambros a explicat: ”Spuneți-mi, ce au vrut oamenii: să avem grădinițe unde copiii să înghețe iarna? Sau agenții economici să refuze să livreze produse alimentare pentru instituțiile preșcolare, fiindcă nu avem cu ce plăti? Sau primarul să fie o persoană statornică din punct de vedere politic? Eu am ales prima variantă, am ales să asigur funcționalitatea orașului, poate în detrimentul imaginii mele”.Fiind întrebat dacă regretă ceva din perioada în care a fost în Partidul Democrat, a răspuns: ”Regret că nu am fost mai categoric în promovarea unor idei ale mele, ca să schimbăm anumite lucruri. M-am opus, dar nu suficient. Regret că nu am fost suficient de dur, de insistent”.Alexandru Ambros a declarat că va încerca să obțină un nou mandat de primar, al patrulea.”A venit la mine foarte multă lume și a zis: trebuie să mergi în alegeri, pentru că nu ai să poți explica din ce cauză Ungheniul are un primar care, poate, are nevoie de timp ca să capete experiență. Sigur, nimeni nu e de neînlocuit, dar eu cred că e normal să nu pierdem timpul. Trebuie să mergem înainte. Am decis să candidez, pentru că vreau să duc la o finalitate logică multe proiecte la care am lucrat. M-a motivat poziția oamenilor. Unii mi-au spus direct: nu ai dreptul să nu candidezi”, a explicat dânsul, după care a precizat că va merge ca independent în alegeri, le va spune oamenilor ce a făcut și ce planuri are. Dânsul nu exclude că anumite forțe politice îl vor susține, fără ca să le roage el.La final, Alexandru Ambros a declarat că nu va mai adera la nicio formațiune politică, nici măcar de dragul viitorului orașului Ungheni.”Sper că, totuși, lucrurile se vor mai schimba și vor evolua în direcția bună, iar în valoare vor fi puse principiile normale, democratic”, a spus el.Un interviu cu Alexandru Ambros, în care vorbește despre regretele sale, despre aflarea sa în PDM citiși în ediția din 13 septembrie a ziarului EXPRESUL