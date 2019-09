Horoscop 17 septembrie 2019. Pasiuni ascunse şi o dorinţă transformată în realitate

15:40

Interpreta Vera Ţurcanu, la 13 septembrie curent, a lansat o nouă producţie muzicală, diferită de celelalte – „Umbrele”, informează SHOK.md. „E diferit şi este exact ceea ce îmi doresc acum şi mă bucur că a ieşit atât de frumos. Anul trecut am filmat, în toamnă târzie. Am lucrat foarte mult la post-producţie, am zis că […]