HOROSCOP | Pentru cei născuți în zodia Leu ziua de azi aduce o stare de energie, iar pentru Vărsător împlinirea unui scop profesional

Evenimentul „Storm Area 51” va avea loc în data de 20 septembrie. Evenimentul de pe Facebook „Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us”, Atacăm Zona 51, nu ne pot opri pe toţi”, a devenit rapid o senzaţie pe internet, sute de mii de internauţi din întreaga lume declarându-şi intenţia de a participa pentru avedea presupuşii extratereştri ţinuţi în captivitate de către guvernul american, scrie descopera.ro. În timp ce pentru mulţi s-a dovedit o oprtuniate de a realiza şi a se bucura de meme-urile legate de descoperirile din Zona 51, pentru unii indivizi lucrurile au devenit foarte serioase. Mai exact, doi […]