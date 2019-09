Modificarea Legii Procuraturii, votată în Parlament după ora 22:00. Opoziția a criticat dur inițiativa

16:00

Marina Tauber nu are frică de eventuala ridicare a imunității sale de parlamentar, după ce Procuratura Generală a venit cu o cerere în acest sens în Parlament, ce urmează a fi examinată astăzi de deputați. „Eram pregătiți de acest scenariu, mai ales după ce l-am criticat pe Igor Dodon”, a declarat deputata, afirmând că nu are de gând să fugă și că are încredere în Procuratura Generală și în procurorul general interimar. „Și noi l-am votat”, a spus ea pentru AGORA.