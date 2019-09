Gaura neagră din centrul galaxiei noastre înghite din ce în ce mai multă materie

00:00

Membrii supravieţuitori ai formaţiei The Beatles, Paul McCartney şi Ringo Starr, s-au reunit şi au reînregistrat un cântec scris de colegul lor John Lennon.Potrivit site-ului consequenceofsound.net, versiunea piesei "Grow Old With Me" apare pe viitorul album al lui Ringo Starr, "What’s My Name".A fost una dintre ultimele melodii compuse de John Lennon, înainte de moartea sa din 1980, şi a