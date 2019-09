Socialiștii, acuzați că încalcă legislația electorală chiar în primele zile de campanie la Bălți // FOTO, VIDEO

20:20

Potrivit reprezentanţilor poliţiei din New York, duminică, în jurul orei 20.00 GMT, s-a primit un apel la serviciile de urgenţă, privind "un om lipsit de cunoştinţă (...) Decesul a fost pronunţat la faţa locului". Persoana a fost identificată drept Ric Ocasek, în vârstă de 75 de ani, au mai spus reprezentanţii poliţiei. Decesul nu este considerat unul suspect, potrivit publicaţiei USA Today. Cu Ocasek ca solist, membrii The Cars, pionieri ai stilului new wave, au avut succes cu hituri precum "Yo...