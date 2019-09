Marina Tauber și Reghina Apostolova au rămas fără imunitate parlamentară

14:10

PE SCURT Pe lacul din Parcul „Valea Morilor" au fost puse în funcțiune echipamente inovative pentru curățarea apei. Astfel, 16 aeratoare destinate oxigenării apei, precum și un utilaj special pentru producerea soluției dezinfectante (soluție apoasă de NaCl) vor asigura curățarea apei din lac, dar și a plajei. Sistemele de oxigenarea a apei au fost instalate […]