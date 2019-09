(video) Marina Tauber a fost reținută la Orhei, după ce parlamentul a lăsat-o fără imunitate

18:00

Poate că Moldova nu are munți și mări, stațiuni luxoase sau o economie puternică, însă Moldova are ceva mai bun: oamenii cu care se poate mândri, oamenii care construiesc pentru alți oameni, care muncesc din greu aici acasă pentru a schimba viitorul și a face din această țară un loc din care să nu simți nevoia de a pleca. Articolul StarNet: firmă de succes, 100% made in Moldova apare prima dată în #diez.