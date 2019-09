Alexandru Slusari: "Apostolova si Tauber incearca sa fuga din tara. Deja sunt poze cum Ulanov incearca sa le scoata din Parlament cu masina. Am luat legatura cu ministrul Afacerilor Interne, dar acesta, in aceste clipe se afla in avion" - VIDEO

Alexandru Slusari: "Apostolova si Tauber incearca sa fuga din tara. Deja sunt poze cum Ulanov incearca sa le scoata din Parlament cu masina. Am luat legatura cu ministrul Afacerilor Interne, dar acesta, in aceste clipe se afla in avion" - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md