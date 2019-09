Ești pasionat de voluntariat? Hospice Angelus Moldova te invită să faci parte din echipa fundației

11:30

Artistul moldovean Radu Dumbrava a participat recent la festivalul Beyond the Wall din orașul românesc Baia Mare. În perioada 13-18 august, împreună cu echipa sa, Radu, folosind magia culorilor, a reușit să ascundă un perete gri din oraș sub un joc de nuanțe. Articolul (foto) „Ferește-te de gri”. Artistul moldovean Radu Dumbravă cucerește România prin culori și artă stradală apare prima dată în #diez.