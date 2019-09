Câte secții de votare vor fi deschise la alegerile locale generale. Unde vor fi cele mai multe

09:40

PE SCURT Un incendiu a izbucnit în acestă dimineaţă într-o camera din hotelul „JAZZ” din Chişinău. La faţa locului au fost îndreptate patru autospeciale de intervenţie. Focul a afectat bunuri materiale dintr-o camera de la etajul şase, iar două persoane, un bărbat şi o femeie, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. PE LUNG […] The post Incendiu într-un hotel din capitală. Două persoane, transportate la spital appeared first on Moldova.org.