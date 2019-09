Cinci barbati au fost asasinati intr-un bar din statul mexican Tabasco de un grup armat

12:00

S-au prezentat drept politisti, au dat buzna in apartamentul unui barbat din capitala, l-au santajat si au cerut de la el 40 de mii de lei. Cand le-a spus ca nu are banii, acestia l-au urcat in masina, l-au dus in padure si l-au batut. Cum au fost prinsi si retinuti de oamenii legii