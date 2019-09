Meteo în Chișinău: 16.09.2019

14:20

„La Kiev am avut mai multe discuții cu omologul meu Vadim Pristaico, precum și cu alți oficiali ucraineni. Prioritar am discutat despre facilitarea procedurilor de control la frontiera moldo-ucraineană. Am discutat despre securizarea acestei frontiere, inclusiv pe partea regiunii transnistrene.Ministrul de Externe a mai adăugat că această necesitate reiese din faptul că foarte mulți moldoveni preferă în weekend să meargă să se odihnească în Ucraina, iar introducerea călătoriei doar cu buletinul de identitate ar ușura cu mult acest proces de deplasare.Amintim că, la începutul acestei săptămâni, ministrul de Externe și Integrare Europeană a Republicii Moldova a efectuat o vizită de lucru în Ucraina, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Vadim Pristaico și alți demnitari de stat.