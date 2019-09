Un pretendent la fotoliul de Primar al mun. Chișinău spune ce rol vor juca banii în această campanie electorală, dar și pe ce buget mizează el!

06:10

TRIBUNA continuă proiectul în care vă prezentăm evenimentele politice ce au avut loc exact acum un an. De data aceasta vă propunem să vă amintiţi ce s-a întâmplat pe 15 septembrie 2018. Eveniment la Minsk sub egida lui Igor Dodon În orașul Minsk, Belarus, a fost inaugurat Festivalul Vinului Moldovenesc, organizat sub egida Președintelui Republicii […]