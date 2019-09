Patrula Jurnal TV, 15 Septembrie

23:50

In spitale e prapad. Un medic de familie bate cararile prin trei sau chiar patru sate. In ultimii 20 de ani, din Republica Moldova au plecat peste sase mii de doctori si zeci de mii de asistenti medicali. Doar intr-un an, din sistem s-au dus mai mult de 900 de specialisti. // Scolile raman fara elevi si fara invatatori. Sunt chemati la munca pensionarii, pentru ca tinerii fug din sate. ”Degraba nu vom avea pe cine sa invatam”, spun dascalii.