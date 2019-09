Insulele Abaco din Bahamas, ameninţate de furtuna tropicală Humberto

18:30

Cunoscuta aplicaţie Instagram, aflată sub umbrela Facebook, se bucură de o situaţie mai puţin îngrijorătoare în T3/2019, pentru că downloadurile asociate acesteia au scăzut cu 9% anual, în timp descărcările Facebook au scăzut cu 15% de la an la an până în cel de al treliea trimestru. Cu toate acestea, Instagram se confruntă cu o diminuare semnificativă a numărului descărcărilor faţă de T3/2018. În acea perioadă Instagram înregistra o scădere anuală de 4% a descărcărilor. Numărul descărcărilor as...