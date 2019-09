Fără lumină! Lista adreselor din Chișinău și din țară care vor fi deconectate de la energia electrică

13:30

Nu pricep prea bine ce s-a întâmplat ieri – am fost eu la Oratorica sau Oratorica la mine.Teoretic, m-am deplasat eu până la sediul de la Botanica (unul dintre cele 6) al Centrului de Limbi Europene Oratorica. Practic, Centrul de Limbi Europene Oratorica, sub forma profesoarei de engleză Viorica From Sala 512 mi-a vizitat cotloanele sentimentale și mi-a umblat prin cufărul mărturisirilor pe care în mod normal nu le fac.