FOTO /// PSRM încalcă prevederile legislației electorale chiar în primele zile de campanie

Fratele lui Andrei Nastase, Vasile Nastase, a fost inregistrat in cursa electorala pentru functia de deputat in circumscriptia uninominala numarul 33. Despre acest lucru a anuntat pe pagina sa de facebook, deputatul Inga Grigoriu. Grigoriu l-a felicitat pe fratele colegului sau te partid, Andrei Nastase, si i-a urat succes. Potrivit hotararii CECC, Vasile Nastase este in buletinul de vot inregistrat sub numarul 3.