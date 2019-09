Calendar istoric - 15 septembrie

Evenimente 1353: Împăratul Carol al IV-lea de Luxemburg și regele Ungariei Ludovic I încheie acordul de succesiune pentru tronul Ungariei. 1486: Din ordinul lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a început construcția unui nou palat domnesc la Hârlau. 1521: Domnitorul Țării Românești Neagoe Basarab moare și este urmat de fiul său, Teodosie. 1538: Instaurarea dominației otomane asupra Moldovei. Ștefan Lăcustă a fost numit domn de către sultan. Va domni până în 1540. 1644: Este ales ca suveran pontif Inocențiu al X-lea (Giambattista Pamfili). 1697: Electorul Frederic August I de Saxonia este încoronat ca rege al Poloniei sub numele de August al II-lea al Poloniei. 1774: A început prima domnie a lui Alexandru Ipsilanti în Țara Românească (1774-1782); a reaorganizat fiscalitatea și administrația, iar în domeniul justiției, a promulgat un nou cod de legi – „Pravilniceasca condică”. 1806: Armatele franceze predau Bavariei orașul liber imperial Nürnberg. 1812: Trupele ruse, în retragere, incendiază orașul Moscova în fața armatei lui Napoleon. 1821: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua și Costa Rica își declară independența față de Spania. 1830: Este inaugurată în Anglia linia de cale ferată Liverpool-Manchester, prima cale ferată din lume. 1831: În New Jersey, a circulat pentru prima oară locomotiva John Bull, cea mai veche locomotivă cu abur din lume încă în funcțiune. 1835: În timpul celei de-a doua călătorii pe HMS Beagle, Charles Darwin a ajuns în insulele Galápagos. 1890: Debutează amplele lucrări de regularizare a cursului Dunării la Porțile de Fier. 1894: Primul Război Chino-Japonez: Japonia învinge China în Bătălia de la Pyongyang. 1905: 100.000 de oameni au demonstrat la Budapesta pentru introducerea votului universal. În Ungaria, doar un milion din 20 de milioane de cetățeni aveau drept de vot. 1916: Primul Război Mondial: Tancurile sunt folosite pentru prima dată în bătălie[2] - Bătălia de pe Somme, 49 de tancuri britanice. 1924: România: Începe Răscoala de la Tatarbunar. 1935: Liderul nazist Adolf Hitler anunță noi legi rasiale la adunarea Partidului Nazist de la Nürnberg. Aceste legi privau evreii de a fi titularii unor funcții publice, căsătoriile între evrei și non-evrei sunt interzise. Svastica este utilizată, în loc de steagul negru-roșu-auriu, ca drapel național al Imperiului German. 1944: Începe Bătălia de la Peleliu între Statele Unite și Japonia pe teatrul Pacific al celui de-al Doilea Război Mondial, terminată la sfârșitul lunii noiembrie cu victorie americană. A fost denumită „cea mai amară bătălie a războiului pentru pușcașii marini”. 1946: Abolirea monarhiei și proclamarea Republicii Populare Bulgare. Gheorghe Dimitrov a fost ales președinte al Consiliului de Miniștri. 1949: Konrad Adenauer devine primul cancelar federal al Germaniei. 1959: La Brașov se încheie procesul scriitorilor germani. Cinci scriitori transilvăneni de limbă germană, Andreas Birkner, Wolf von Aichelburg, Georg Scherg, Hans Bergel și Harald Siegmund sunt condamnați pentru „infracțiunea de instigare împotriva ordinii sociale și agitație” la un total de 95 de ani de muncă silnică, confiscarea averilor și anularea drepturilor civile. 1959: Nikita Hrușciov devine primul lider sovietic care vizitează Statele Unite. Se întâlnește cu președintele american Dwight D. Eisenhower. 1973: Carl XVI Gustaf devine rege a Suediei. 1982: Liderul OEP Yasser Arafat are o audiență privată cu Papa Ioan Paul al II-lea. 2000: În Sydney, Australia, se deschide cea de-a XXVII a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. 2005: Seara de vis a fotbalului românesc: Steaua București învinge cu 3-0 pe Valerenga, în deplasare. Dinamo București învinge cu 5-1 pe Everton, acasă. Rapid București face 1-1 cu Feyenoord, care în retur a fost un avantaj pentru echipa românească. 2008: Formația britanică de rock Queen cu Paul Rodgers solist scoate primul său album de studio, The Cosmos Rocks. 2013: La București a 15-a zi consecutivă de proteste; 10.000 de protestatari au cerut retragerea proiectului de lege care reglementează exploatarea minereurilor din perimetrul Roșia Montană, anularea contractului cu Roșia Montană Gold Corporation (RMGC), interzicerea exploatărilor cu cianuri în România, introducerea zonei Roșia Montană în patrimoniul UNESCO și demiterea celor patru inițiatori ai proiectului de lege. Proteste împotriva proiectului au avut loc în mai multe orașe mari ale României și în diaspora. Nașteri 1533: Ecaterina de Austria, regină a Poloniei (d. 1572) 1613: François de La Rochefoucauld, autor francez (d. 1680) 1666: Sofia Dorothea de Celle, soția regelui George I al Marii Britanii (d. 1726) 1736: Jean Sylvain Bailly, astronom francez (d. 1793) 1789: James Fenimore Cooper, scriitor american (d. 1851) 1800: Paul Friedrich, Mare Duce de Mecklenburg-Schwerin (d. 1842) 1828: Aleksandr Butlerov, chimist rus (d. 1886) 1834: Heinrich von Treitschke, istoric, publicist politic și deputat german (d. 1896) 1857: William Howard Taft, politician american, al 27-lea președinte al Statelor Unite (d. 1930) 1867: Petr Bezruč, poet ceh (d. 1958) 1885: Arturo Onofri, poet italian (d. 1928) 1890: Agatha Christie, scriitoare britanică (d. 1976) 1894: Jean Renoir, regizor francez de film (d. 1979) 1895: Magda Lupescu, a treia soție a regelui Carol al II-lea al României (d. 1977) 1901: Elie Carafoli, inginer constructor de avioane român (d. 1983) 1904: Umberto al II-lea al Italiei (d. 1983) 1911: Emil Botta, actor și poet român (d. 1977) 1914: Adolfo Bioy Casares, scriitor argentinian (d. 1999) 1920: Răzvan Givulescu, geolog și paleobotanist român, membru de onoare al Academiei Române (1993) 1927: Fărâmiță Lambru, lăutar român (d. 1974) 1929: Murray Gell-Mann, fizician american, laureat Nobel (d. 2019) 1941: Viktor Zubkov, politician rus, al 37-lea prim-ministru al Rusiei 1945: Hans-Gert Pöttering, politician german, al 23-lea președinte al Parlamentului European 1946: Tommy Lee Jones, actor american 1947: Adrian Ivanițchi, interpret român de muzică folk 1955: Tiberiu-Ovidiu Mușetescu, politician român (d. 2009) 1963: Jean-Pierre Papin, fotbalist francez 1972: Regina Letizia, soția regelui Spaniei 1976: Alexandru Tomescu, violonist român 1976: Jonathan Liebesman, regizor sud-african de film 1979: Ovidiu Raețchi, politician român 1984: Prințul Henry de Wales, al doilea fiu al Prințului Charles de Wales Decese 668: Constans al II-lea, împărat bizantin (n. 630) 1231: Ludovic I de Bavaria (n. 1173) 1521: Neagoe Basarab, domn al Țării Românești (1512-1521) 1701: Edme Boursault, poet francez, prieten al lui Molière (n. 1638) 1859: Isambard Kingdom Brunel, inginer englez, membru al Royal Society (n. 1806) 1864: John Hanning Speke, explorator britanic al Africii de Est (n. 1827) 1885: Jumbo, elefant african (n. 1861) 1922: Ștefan Hepites, fizician și meteorolog român (n. 1851) 1926: Rudolf Eucken, filozof german, laureat al Premiului Nobel (n. 1846) 1945: Anton von Webern, compozitor și dirijor austriac (n. 1883) 1973: Regele Gustaf al VI-lea Adolf al Suediei (n. 1882) 1995: Pavel Alaszu, pictor și grafician român (n. 1942) 1998: Núnez Antonio Jiménez, geograf și speolog cubanez, membru de onoare (1965) al Academiei Române (n. 1923) 2001: Jaroslav Drobny, jucător ceh de tenis (n. 1921) 2008: Richard Wright, muzician britanic (Pink Floyd) (n. 1943) 2009: Nicu Constantin, actor român de teatru și film (n. 1939) 2012: Pierre Mondy, actor și regizor francez (n. 1925) 2014: Nicolae Romanov, Prinț al Rusiei (n. 1922) 2017: Violet Brown, supercentenară jamaicană, cea mai în vârstă persoană din lume în momentul morții (n. 1900) 2017: Mircea Ionescu-Quintus, politician român, președinte al PNL în perioada 1993-2001 (n. 1917) Sărbători Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș; Sf. M. Mc. Nichita Romanul (calendar ortodox) Costa Rica: Ziua națională - Proclamarea independenței (1821) El Salvador: Ziua națională - Proclamarea independenței (1821) Guatemala: Ziua națională - Proclamarea independenței (1821) Honduras: Ziua națională - Proclamarea independenței (1821) Nicaragua: Ziua națională - Proclamarea independenței (1821)

