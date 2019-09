(ACUM UN AN) Vizita Cardinalului Pietro Parolin

TRIBUNA continuă proiectul în care vă prezentăm evenimentele politice ce au avut loc exact acum un an. De data aceasta vă propunem să vă amintiţi ce s-a întâmplat pe 15 septembrie 2018. Eveniment la Minsk sub egida lui Igor Dodon În orașul Minsk, Belarus, a fost inaugurat Festivalul Vinului Moldovenesc, organizat sub egida Președintelui Republicii […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Tribuna