Teodor Cârnaț, înregistrat în calitate de candidat la funcția de primar general de Chișinău

Lansarea în campanie va avea loc la „Teatrul verde” din capitală. Anunţul a fost făcut în cadrul emisiunii „În profunzime” de la postul de televiziune PRO TV Chişinău, transmite IPN. „Pe data de 21 voi avea lansarea candidaturii. Sper că vom ajunge cu bine până atunci. Sper că voi depune toate documentele la timp şi în regulă şi pe data de 21 am să invit toţi simpatizanţii din oraş şi din afară să fie alături de candidatul blocului ACUM”, a declarat Andrei Năstase. De asemenea, liderul PPDA spune că este obligat să obţină la actualul scrutin în municipiul Chişinău un scor încă mai bun chiar din primul tur decât în alegerile precedente. „Eu mă bazez pe încrederea pe care am avut-o de la oameni, pe faptele mele, pe ceea ce am făcut eu de-a lungul timpului şi sunt încrezător că în ultima perioadă de timp, când aş fi avut alternativă: să stau în Parlament, să fac patru luni campanie, eu nu am ales să fac asta. Eu am ales să pun umărul la demontarea fostului regim”, a afirmat Andrei Năstase. Totodată, politicianul spune că coaliţia de guvernare formată de blocul ACUM şi Partidul Socialiştilor încă nu a realizat toate obiectivele propuse. Andrei Năstase spune că în niciun caz nu va „negocia adevărul şi dreptatea”. „Nu am realizat încă tot ce ne-am propus”, a continuat ministrul.