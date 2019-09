Teodor Cârnaţ, înregistrat în calitate de candidat la Primăria Chișinău

16:40

PE SCURT Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Serviciul Vamal, a efectuat percheziții și rețineri pe faptul evaziunii fiscale și spălării banilor, comise de un grup criminal organizat, care acționa în Chișinău, Ungheni și în alte localități din republică. Probele acumulate indică că timp de doi ani, […] The post 5 persoane reținute și 11 percheziții efectuate. Peste 30 milioane lei, prejudiciu adus bugetului de către un grup infracțional appeared first on Moldova.org.