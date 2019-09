FOTO: Traseul Orhei-Călărași, blocat de mașini în semn de protest

14:20

HBO este negocieri pentru a realiza un episod pilot pentru un serial a cărui acţiune va avea loc cu 300 de ani înaintea evenimentelor descrise în "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones". Scenariul va fi scris de George R. R. Martin şi de producătorul Ryan Condal, iar producţia este în lucru de aproximativ un an. Cinci scenarii asociate cu franciza "Urzeala tronurilor" au fost comandate de HBO în anul 2017. "Am avut cinci seriale în lucru la HBO, care să urmeze «Urzelii Tronurilor», şi trei dintre...