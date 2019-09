Un moldovean, deportat din Franța, identificat cu acte românești falsificate

13:30

Un contingent al Armatei Naţionale se află la centrul de instruire Babadag din România, unde participă la exerciţiul multinaţional „Platinum Eagle 2019". Efectivul de ofiţeri şi subofiţeri, condus de maiorul Valeriu Popov, se antrenează împreună cu militari din Bulgaria, Georgia, România, Ucraina şi Statele Unite ale Americii, în vederea creşterii interoperabilităţii şi pregătirii […]