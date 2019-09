Ambasadorul Japoniei în R. Moldova – în vizită la Spitalul raional Nisporeni

21:10

Un grup de avocați și activiști civici au lansat Asociația obștească HELP, în cadrul inițiativei civice privind restabilirea drepturilor persoanelor persecutate politic de regimul lui Plahotniuc. Președintele HELP este Valentin Eșanu, activist, om de afaceri, deținut politic, transmite PROVINCIAL. Fondatorii HELP au susținut astăzi o conferință de presă, în cadrul căreia au oferit detalii. „Asociația […]