Profesorii din R. Moldova, pe cale de dispariție

16:10

Deputatul european al României Siegfried Mureșan a depus ieri mai multe amendamente la Proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anul 2020, prin care solicită o creștere totală de 102 milioane de euro a fondurilor pentru Vecinătatea estică, inclusiv Republica Moldova, notează TVR Moldova. „Guvernul condus de Maia Sandu şi-a luat angajamentul de a [&hellip The post Mai multe fonduri europene pentru Republica Moldova appeared first on InfoPrut.