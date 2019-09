Două cadavre, depistate îngropate într-o grădină din Ştefan Vodă

12:30

PE SCURT O grupare infracțională a fost documentată de poliție fiind suspectată de organizarea unei scheme de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Gruparea era specializată în colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase. Potrivit oamenilor legii, membrii acesteia ar fi introdus date denaturate în […] The post A fost deconspirată o grupare specializată în colectarea și comercializarea metalelor feroase// VIDEO appeared first on Moldova.org.