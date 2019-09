Dorin Purice și-a dat DEMISIA din funcția de secretar de stat al MAI

15:40

Revista Forbes anunta cine este cel mai bogat om din Romania. Numele sau este Daniel Dines si este programator de meserie. Dines a fondat compania UIPath si a dat lovitura: robotii sai software sunt estimati la 7 miliarde de dolari! Daniel Dines mai tine 20% din actiunile companiei pe care a fondat-o, iar Forbes a calculat ca el ar avea o avere de 1,4 miliarde de dolari. El l-a depasit pe Ion Tiriac, a carui avere este estimata la 1,1 miliarde de dolari in 2019. "Seful botilor", titreaza revista americana Forbes la articolul despre cel mai bogat om din Romania. Ion Tiriac a fost de departe cel mai bogat roman in ultimii ani in toate topurile de specialitate.